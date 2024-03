TUTTOSPORT, Juve su Bonaventura: il piano per giugno

FirenzeViola.it

La Juventus non molla Giacomo Bonaventura. Lo riporta Tuttosport, che nella sua edizione odierna spiega come da giugno i bianconeri stiano valutando di inserire in una rosa relativamente giovane per i propri standard (col Napoli è scesa in campo una squadra con una media età di 26 anni, dato che non si vedeva dal '97) alcuni elementi di esperienza.

Uno di questi è proprio Giacomo Bonaventura, 35 anni il prossimo 22 agosto: il centrocampista della Fiorentina era già stato corteggiato dalla Juve a gennaio, poi non se n'era fatto nulla. Bonaventura, in scadenza a giugno ma con rinnovo automatico in caso di 70% di presenze stagionali (traguardo ampiamente alla portata), è uno dei possibili "vecchi" sul taccuino di Cristiano Giuntoli, che ci riproverà in estate: insieme a lui anche due laziali over 30, Matias Vecino (32 anni) e Felipe Anderson (30 anni).