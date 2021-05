TUTTOSPORT, Gattuso vicino ma Ribery dice addio

Anche sulle pagine odierne di Tuttosport ci si interroga su quelli che saranno i concetti espressi da Rocco Commisso, presidente della Fiorentina, nella conferenza che andrà in scena in tarda mattinata allo stadio Franchi: il quotidiano spiega che non sono attese notizie sul futuro allenatore (tutto è destinato a slittare a dopo il 24 maggio, ovvero non appena sarà finita la stagione) ma se non altro qualche parola dovrebbe arrivare sulla conferma anche per la prossima stagione del ds Daniele Pradè. Capitolo tecnico: Gattuso resta sempre in pole position (per lui è già pronto un contratto biennale ma ancora è tutto da mettere nero su bianco), mentre c'è la sensazione che dopo due annate di sofferenza Commisso voglia rilanciare. Infine Ribery: quella di domenica contro il Napoli sarà la sua ultima partita a Firenze?

