TUTTOSPORT, DV9 la rabbia di una squadra mai doma

Come scrive Tuttosport, Vincenzo Italiano ieri ha deciso, snaturando un po' se stesso, di tenersi stretto il pareggio, il primo della stagione, e ha richiamato il suo centravanti per puntellare la difesa con Igor. Vlahovic - decisivo pure stavolta con il gol numero 16 in 18 gare di campionato, il 33° in A in questo 2021 (eguagliato il record di Cristiano Ronaldo stabilito l'anno scorso con la Juve) - è apparso sorpreso poi avvicinandosi alla panchina ha allargato le braccia: "Ma perché mi togli? Dobbiamo vincere..." le sue parole, incrociando lo sguardo con l’allenatore, che tentava di abbracciarlo. È l'emblema di questa Fiorentina che non molla mai - sempre Vlahovic nel tunnel aveva spronato i compagni urlando "siamo i più forti, dobbiamo vincere" - e non arretra neppure quando il rischio di perdere è maggiore della possibilità dei tre punti.