REPUBBLICA, Ecco il nuovo Ribery secondo Prandelli

Come riporta stamattina l'edizione fiorentina di Repubblica, il nuovo allenatore viola Cesare Prandelli sta studiando un nuovo ruolo in campo per l'asso Franck Ribery. L'obiettivo è sgravarlo dai compiti eccessivi assegnatigli dall'ex tecnico Iachini, e risparmiarlo dai duri colpi degli avversari sulla caviglia: ecco perché nel 4-2-3-1 di prandelliana ispirazione il suo posto dovrebbe essere sì regolarmente sulla fascia sinistra, ma con compiti prettamente offensivi. Questione che apre anche la ricerca dei giusti equilibri tra centrocampo e attacco.