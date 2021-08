REPUBBLICA, Chiesti almeno 12 milioni per Lirola

L'edizione odierna de La Repubblica si sofferma su Pol Lirola e il suo futuro. Come riporta il quotidiano, il difensore spagnolo potrebbe lasciare la Fiorentina in questa sessione di mercato: su di lui c'è il Marsiglia. Il club viola chiede dai 12 milioni in su, con Davide Zappacosta e Stryger Larsen che sarebbero i principali indiziati come sostituti del classe '97 in caso di addio.