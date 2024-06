REPUBBLICA, Casting centravanti: Retegui o Kean?

FirenzeViola.it

Come scrive questa mattina La Repubblica(Firenze), la cartina tornasole del mercato della Fiorentina sarà il centravanti. Mai come quest'anno, dopo gli errori delle scorse estati, dall'acquisto dell'attaccante si capiranno le ambizioni dei viola. Lo stesso Daniele Pradè ad inizio giugno aveva sottolineato come la volontà fosse quella di cercare un grande profilo per rimpiazzare definitivamente Dusan Vlahovic. Nelle cinque sessioni di calciomercato successive all'addio del serbo, i gigliati non sono mai riusciti ad acquistare un degno erede dell'ex Partizan. Alla sesta occasione è vietato fallire.

La cifra che i viola sono disposti a spendere è di circa 20-30 milioni. Il nome che piace di più è quello di Mateo Retegui ma, dopo la trattativa per Gudmundsson a gennaio, la Fiorentina non vuole più stare ai giochi al rialzo del Genoa. Pradè è disposto ad arrivare a quota 20 milioni più bonus ma non ai 30 richiesti dal club ligure. Per l'attaccante della nazionale l'ingaggio offerto dai viola sarebbe di circa 2,5 milioni e soprattutto a Firenze Retegui si potrebbe mettere in vetrina sul palcoscenico europeo.

L'altro nome forte al momento, suggerito da Raffaele Palladino, è quello di Moise Kean. Il centravanti bianconero intriga i viola ma ci sono dei dubbi, legati soprattutto alla sua difficoltà a trovare continuità, sia mentale che fisica, nell'arco di una stagione. All'attaccante della Juventus la Fiorentina vorrebbe affiancare un altro profilo e il preferito è Lorenzo Lucca dell'Udinese. Dall'estero i nomi che circolano sono quelli di Sorloth e di Depay.