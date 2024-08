REP.GENOVA, Ansie da mercato in casa Genoa. Gud...

FirenzeViola.it

Il Genoa vince in extremis in Coppa Italia e dà un colpo di spugna alle ansie da calciomercato, scrive stamani l'edizione di Genova di Repubblica. Più di uno i casi da risolvere in casa Grifone, a partire da Albert Gudmundsson, non convocato per i postumi del problema all’adduttore non ancora smaltito, ma soprattutto diretto a Firenze. La trattativa seppur congelata rimane viva e lo stesso giocatore avrebbe espresso l’intenzione di passare ai viola.

Prima però il Genoa vuole trovare un sostituto. Tanti i nomi accostati al Grifone a partire da un ex come Simeone oppure le piste Miovski, con il Girona in pole per il giocatore che milita in Scozia, ma anche Krstovic del Lecce e un ritorno di fiamma per Pohjanpalo del Venezia, già vicino la scorsa estate. Senza dimenticare il sogno Milik che punta però a giocarsi il posto da vice Vlahovic in bianconero e ha ingaggio altissimo