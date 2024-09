REP.FI., Perché essere ottimisti. Viola ha cambiato pelle

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

L'edizione fiorentina di Repubblica scrive che la pausa arriva al momento giusto per la Fiorentina di Raffaele Palladino. I tifosi hanno seguito l’indicazione del tecnico, che ha chiesto ancora un po’ di tempo ma alla ripresa ci dovrà essere una squadra differente per approccio e per qualità di gioco. "Ma perché essere ottimisti?", si domanda il quotidiano. La squadra ha cambiato pelle e in attacco la Fiorentina intriga. Forse manca un vero leader ma Palladino potrà giostrare i suoi interpreti pensando a tre competizioni e scegliendo tra caratteristiche e profili differenti.