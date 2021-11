REP. FI., Niente tifo contro la Juve: una doccia fredda

La partita dell’anno ma senza la propria gente al seguito, scrive la Repubblica Firenze. Come anticipatovi da FirenzeViola.it, troppe e problematiche nell’acquisto dei biglietti, da fare online e con registrazione al portale bianconero, ma soprattutto pochi tagliandi disponibili. Non solo: dietro alla scelta, comunque dolorosa vista l’importanza della partita e lo stimolo nel battere la nemica storica in trasferta, c’è anche la logica del “tutti o nessuno” già sperimentata e sbandierata dagli ultras nel momento della riapertura degli stadi. Un grosso peccato, una doccia fredda in un momento in cui il tifo stava tornando protagonista, trascinante come nelle ultime due vittorie interne o comunque presente, come nelle trasferte di Venezia e di Roma, pur infrasettimanali.