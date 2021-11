TIFOSI, Già problemi per comprare i biglietti Juve

Iniziano ad emergere alcuni problemi tecnici (apparentemente non superabili da tutti) per i tifosi della Fiorentina che hanno intenzione di prendere parte alla trasferta di sabato a Torino contro la Juventus. Secondo quanto appreso da Firenzeviola.it - notizia confermata anche dalle associazioni organizzate del tifo - per acquistare il biglietto nel settore ospiti dell’Allianz Stadium al momento il sistema online non è in grado di riconoscere a tutti i potenziali acquirenti la tessera dei tifosi solitamente utilizzata dai sostenitori della Fiorentina (la InViola Card), non rendendo così possibile l’acquisto del ticket per la sfida del 6 novembre.

La problematica potrebbe risiedere nel fatto che la piattaforma di e-commerce è esterna ai normali circuiti attraverso i quali vengono messi in vendita i tagliandi per le gare di Serie A (TicketOne, VivaTicket o altri) e dunque, una volta prenotato il posto, non sarebbe possibile procedere con l’inserimento del nominativo e dei dati relativi alla carta (oltretutto è necessario registrarsi al portale della Juventus per andare avanti). Ricordiamo che la vendita per la gara tra Juventus e Fiorentina per il settore ospiti è partita alle ore 10 (al costo di 34 euro più 7 di spese di gestione) e che i biglietti disponibili per i sostenitori in arrivo da Firenze sono in tutto 762 (con la capienza dello stadio al 75%).