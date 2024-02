REP. FI., L'addio indigesto e i ko: Belotti torna a Torino

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Come scrive la Repubblica (Firenze), per Andrea Belotti ritrovare il Torino da avversario susciterà sensazioni particolari. Capitano e leader indiscusso per tanti anni in maglia granata, l’addio non è stato ancora digerito del tutto dal pubblico: al presidente Cairo viene imputato di non aver ceduto il suo miglior attaccante al momento opportuno al giocatore l’essere andato via a zero euro. E poi c’è il rapporto con Juric: nell’unico anno insieme, la stagione 2021-22, il feeling non è mai scattato nonostante gli otto gol in ventidue partite, conditi da due lunghi infortuni, cosa abbastanza insolita nella carriera di Belotti.

E così due estati fa, l’addio: l'attaccante dopo alcuni mesi senza squadra e valutando bene tutte le alternative a disposizione, Fiorentina compresa, scelse Roma, per giocare quell’Europa che con il Toro aveva assaggiato solo nei preliminari persi con il Wolverhampton e per essere protagonista in una grande piazza. Il resto è storia recente.