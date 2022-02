REP. FI., Italiano: "Europa? Siamo lì, ce la giochiamo"

Il tecnico della Fiorentina, Vincenzo Italiano, ha rilasciato un’intervista a La Repubblica Firenze: “Lavorare a Firenze è speciale, qui si respira grande attaccamento e passione. Europa? Noi non siamo partiti certo con un obiettivo preciso se non quello di riavvicinare i tifosi e farli divertire. Ormai dopo due terzi di stagione siamo lì e non possiamo tirarci indietro, proveremo a rimanerci non pensando mai all’Europa come un’ossessione, ma semplicemente coltivando un sogno. Futuro? Siamo un gruppo di lavoro molto unito e affiatato, la Fiorentina non è solo una squadra ma anche una grande famiglia, dal presidente Commisso a tutto il gruppo di lavoro che lo affianca e con cui siamo in costante contatto ogni giorno".