REP. FI., Inchiesta su Ramadani, mister 700 milioni

La Repubblica Firenze si focalizza sull’inchiesta che ha coinvolto anche il super agente Fali Ramadani per alcune operazioni, tra cui quella relativa a Federico Chiesa. Hanno chiesto documenti pure alla Fiorentina i finanzieri, coordinati dal pm di Milano Giovanni Polizzi. Ammonterebbero a circa sette milioni di euro, ma potrebbero essere molti di più, i proventi sulle mediazioni non dichiarati al fisco italiano da Ramadani nel periodo 2018-2021. In primo piano sono finite di conseguenza le società à riconducibili all’agente albanese, non dunque nello specifico la Fiorentina che non è sotto indagine. Ramadani, 53 anni, uno dei cinque agenti più potenti al mondo, attualmente gestisca un patrimonio di calciatori del valore di circa 700 milioni.