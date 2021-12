REP. FI., 50% al Franchi, ma mini abbonamenti salvi

La Repubblica Firenze si sofferma stamani sul decreto del governo che ristabilirà il passaggio al 50% della carenza negli stadi. Dunque per Fiorentina-Udinese potrebbero entrare allo stadio circa 16 mila spettatori, meno della metà effettiva dei posti previsti al Franchi ma cifra idonea a garantire il distanziamento sociale richiesto dal decreto. Non ci dovrebbero essere problemi inoltre per il Viola Christmas Pack, una sorta di abbonamento per tutte le gare del girone di ritorno che la Fiorentina aveva lanciato come regalo di Natale: infatti i poco più di 10 mila che avevano comprato il pacchetto sarebbero all’interno dei 16 mila succitati.