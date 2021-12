FRANCHI, TORNANO 16MILA POSTI. ABBONAMENTI SALVI MA COSA FARÀ ADESSO LA FIESOLE?

Com’era facile prevedere, anche il settore del calcio legato ai tifosi ha dovuto fare un sensibile passo indietro alla luce dell’impennata dei contagi da Covid-19 che si registra ormai da oltre un mese: con l’inizio del girone di ritorno di Serie A (da capire se già dal 20° turno o da quelli subito successivi), tutti gli impianti del massimo campionato torneranno al 50% della capienza, ovvero quella con cui i supporters di tutta Italia (e di tutte le categorie) avevano dovuto fare i conti tra la prima e la settima giornata di campionato, fino a metà ottobre: i posti a sedere saranno di nuovo distribuiti “a scacchiera” e di conseguenza gli introiti da botteghino per le società diminuiranno.

Al massimo in 16.000

Il Franchi, ovviamente, non farà eccezione: dai circa 33mila spettatori che erano stati fino ad oggi ammessi per le gare casalinghe della Fiorentina (con la capienza al 75%), già a partire dalla sfida dell’Epifania contro l’Udinese (o al più tardi contro il Genoa) si passerà ad un massimo di 16mila presenze. Un vero peccato, visto che la risposta del pubblico di fede viola era sempre stata a dir poco convincente, complice anche l’ottimo rendimento fin qui avuto (specie tra le mura amiche) dalla squadra di Italiano: il tetto massimo era stato toccato in occasione della gara contro il Milan, dove gli spettatori erano stati in tutto 32.567.

Viola, abbonamenti ok

La società viola, oltretutto, proprio un mese fa aveva lanciato anche il mini-abbonamento per le 10 gare interne del girone di ritorno e alla luce dei 10.363 carnet staccati per le gare d’andata (e gli ottimi risultati conseguiti da Biraghi e compagni) la sensazione è che il dato finale - mai reso noto - sia addirittura superiore: nonostante le nuove limitazioni imposte dal Governo, tuttavia, la Fiorentina non dovrebbe rivedere la gestione degli abbonamenti, la cui vendita si è conclusa 7 giorni fa: il club infatti aveva a suo tempo fatto sapere che i posti in vendita per i possessori del Viola Christmas Pack (cioè il pacchetto gare per il girone di ritorno) erano pari al 50% della capienza di ogni singolo settore. Apparentemente nessun problema, dunque, ma è chiaro che d'ora in poi la disponibilità dei biglietti sarà fortemente limitata. In ogni caso è probabile che la società sarà costretta a rivedere il riallineamento della mappa dei posti a sedere.

Cosa farà ora la Fiesole?

La vera domanda, semmai, riguarda quella che sarà la posizione della Curva Fiesole, che fin quando la capienza degli impianti è stata dimezzata - almeno per ciò che riguarda i gruppi organizzati - ha scelto con grande coerenza di non assistere alle partite, in nome del principio “O tutti o nessuno”. Cosa decideranno di fare, a questo punto, gli ultras viola, che erano tornati allo stadio in occasione della trasferta di Venezia? Perdere di nuovo quella che fino ad oggi è stata la vera arma in più della Fiorentina (un aspetto, questo, riconosciuto sia da Italiano che da allenatori avversari, come Dionisi) sarebbe davvero un duro colpo da digerire, in un’annata che deve probabilmente scrivere le pagine più belle: serie riflessioni, in tal senso, sono in corso all'interno della curva...