"I primi passi dopo la salvezza non sono stati incoraggianti". L'opinione di Poesio

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Ernesto Poesio sul Corriere Fiorentino commenta il dopo Fiorentina-Genoa senza particolare fiducia: "I primi passi del dopo salvezza non sono particolarmente incoraggianti - commenta il giornalista. Il club ha deciso di affidarsi solo a due post pieni di soddisfazione del presidente Joseph B. Commisso. Nessun dirigente quindi si è presentato davanti ai microfoni alla fine della partita né al momento è in programma un confronto pubblico.

Ma il «Grazie ragazzi!» arrivato dagli Usa stona con l’umore che si respira a Firenze ed è stato accolto sui social e sui siti viola con un misto di ironia e rassegnazione. La distanza tra questa Fiorentina e la sua piazza sembra al momento il peggior lascito della stagione. E chissà se le celebrazioni per il centenario riusciranno a ricucire uno strappo apparso evidente.