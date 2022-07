NAZIONE, Visite mediche di Dodô lunedì o martedì

Il rischio che l'affare Dodò si trasformi in una telenovela non c'è. Come riportato da La Nazione, il terzino destro sarà un nuovo calciatore della Fiorentina per i prossimi 5 anni ed i viola lo considerano come tale. Il brasiliano ha accelerato l'arrivo in Italia per consentire maggior tranquillità alla compagna prossima al parto. Durante il weekend è previsto un summit tra lo Shakhtar ed il club gigliato, ma la trattativa è pressoché chiusa con il classe '98 che svolgerà le visite mediche tra lunedì e martedì per poi spostarsi a Moena. Non c'è però ancora la famosa deroga per consentirgli di allenarsi agli ordini di Italiano.