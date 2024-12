NAZIONE, Uno strano derby senza ironia da dentro o fuori

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023 @fdlcom

Che strana partita quella di questa sera al Franchi. Già, sì, proprio lì al Franchi dove domenica sera è andato in scena l'incubo-dramma di Edoardo Bove. Come evidenzia questa mattina La Nazione, il derby dell'Arno in mille occasioni ha acceso campanilismi ironici-piccanti-pungenti mentre invece stasera sarà una sorta di abbraccio, caldo e coinvolgente, per raccontare che la paura è passata e il pallone può ricominciare a correre anche in quel pezzetto di campo dove Bove è andato giù.

Farà a tutti una stranissima sensazione riprendersi un posto al Franchi, questa sera, ma tutti saranno lì per Bove. Fiorentina-Empoli fra l'altro sarà una partita che la si può tranquillamente definire 'vera', nel senso che stasera, dopo il 90' (o oltre, trattandosi di una gara a turno secco), qualcuno andrà avanti nel cammino della coppa Italia, mentre l'altro sarà già fuori. Con un pari al 90', niente supplementari: si andrà direttamente ai rigori.