NAZIONE, Stallo Brekalo e chiusura Brian. Mercato fermo

Due sono al momento le certezze sul mercato della Fiorentina: lo stallo completo dell’affare Brekalo-Dinamo Zagabria e la chiusura netta del Club America per Brian Rodriguez, spazientito davanti al tergiversare della Fiorentina. Lo sottolinea La Nazione, rimarcando che nella notte non è arrivata l’offerta definitiva del club viola e i messicani hanno tolto l’esterno dal mercato per la felicità dei tifosi.

Così la società di Commisso sembra virare nuovamente su Ruben Vargas, ma negli ultimi giorni della sessione invernale la Fiorentina avrà un bel da fare. In primis accontentare gli scontenti con un paio di cessioni. Sicuramente Brekalo, ma anche Mina, scrive il quotidiano. Poi sono arrivati rumors dalla Francia su un concreto interesse del PSG per Martinez Quarta. Difficile pensare che la Fiorentina se ne possa privare adesso, mentre può essere un’idea realizzabile nel corso dell’estate. Dalla Germania invece è rimbalzata la notizia secondo la quale i viola sarebbe sulle tracce di Baris Kalayci, trequartista turco dell’Union Berlino classe 2005. Di certo un calciatore che non può spostare gli equilibri nell’immediato. Può essere un’idea per il futuro.