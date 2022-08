NAZIONE, "Ragioniamo da fenomeni": stratega Italiano

“Ragioniamo da fenomeni”. È il piano partita di Italiano in vista di Fiorentina-Napoli. Come scrive infatti La Nazione, contro gli azzurri ci vorrà per i viola una partita da fenomeni che la Fiorentina ha nelle sue corde. Il tecnico gigliato si è dimostrato essere un pragmatico stratega, mescolando spesso le carte e affidandosi ad una rosa dalla quale ha cercato di tirar fuori tutte le risorse tecniche, fisiche e mentali. Lo stesso Spalletti, cuore viola fin da bambino, sa bene che il suo collega è capace di rivoltare come un calzino l’undici iniziale senza però perdere la propria identità.