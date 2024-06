NAZIONE, Punta cercasi. Da Retegui al sogno Icardi

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Come riportato questa mattina da La Nazione, il centravanti il vero obiettivo di mercato della Fiorentina. I dirigenti viola stanno sondando vari profili, sia in patria che all'estero, e con calma cercheranno l'affondo decisivo su un nome in particolare. Al momento tante sono le soluzioni che il Direttore Sportivo Daniele Pradè sta vagliando, su tutte quella di Mateo Retegui. L'attaccante del Genoa piace ai viola ma la cifra di 30 milioni richiesta dai liguri sembra troppo alta per le casse gigliate. Prezzo più abbordabile, 15 milioni, quello per arrivare a Lorenzo Lucca dell'Udinese. La punta ex Pisa ha appena rinnovato con i friulani anche se il acquisto sarebbe una mossa rischiosa visto che ancora deve dimostrare tutto ad alti livelli. Altra possibilità che lascia qualche dubbio nei tifosi quella di Andrea Pinamonti. Il centravanti del Sassuolo l'anno scorso ha segnato 11 reti, anche se i neroverdi sono retrocessi, e potrebbe lasciare l'Emilia per una cifra simile a quella per Lucca. Sullo sfondo resta il sogno Mauro Icardi.

Un sogno che per realizzarsi dovrebbe trovare l'argentino disposto a ridursi un ingaggio ora di 6 milioni l'anno. Vive infine le due piste estere che portano a Pavlidis e Mateta. Chiudiamo con Andrea Belotti. Il Gallo che sembrava già destinato a tornare alla Roma potrebbe anche rimanere a Firenze come bomber di scorta. Una situazione legata anche al preliminare di Conference League che vedrà i viola impegnati il 22 e 29 agosto, date in cui non sarà disponibile Lucas Beltran.