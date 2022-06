NAZIONE, Italiano fino al 2023: oggi si riparte così

Mercoledì 15 giugno è il giorno di scadenza della clausola che potrebbe permetta a Italiano e la Fiorentina di stringersi la mano e dirsi addio. Come riporta La Nazione, con 10 milioni di euro un club avrebbe potuto proporgli una nuova avventura. Italiano tornerà dunque ad essere il tecnico viola con un contratto valido per tutta la stagione che inizia fra meno di un mese e un'opzione per il rinnovo che sarà al centro del tavolo tra le parti per aggiornare gli accordi annuali. Nelle scorse settimane sono state gettate le basi per un prolungamento fino a giugno 2024 con opzione per giugno 2025, ma la variabile ora è rappresentata dal mercato.