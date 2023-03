NAZIONE, Inter e incubi dell'andata: molto è cambiato

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2022

Ritornando alla partita del girone d'andata contro l'Inter giocata al Franchi, l'edizione odierna de La Nazione, mette in risalto due aspetti, ossia due problemi, che in quell'occasione vennero fuori in casa Fiorentina: l’estrema vulnerabilità della difesa alta viola e la pochissima simpatia che il club di Commisso, scrive il quotidiano, suscitava all’interno della congrega arbitrale. Da allora molto è cambiato, la Fiorentina ha trovato la quadra e anche un modo diverso di affrontare le partite, gestire le situazioni complicate, modificare il ritmo e accendersi in attacco.