NAZIONE, Gudmundsson, sì vicino. Tessmann 'prigioniero'

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

La Fiorentina procede a grandi passi verso Albert Gudmundsson ma non è finita qui. Come scrive stamani La Nazione, ieri è stata l'ennesima giornata costruttiva sul fronte del trequartista islandese: Pradè ha limato ulteriormente le distanze e siamo vicini all'accordo totale. Circa 2 milioni per il giocatore che firmerebbe un contratto da un anno più altri quattro al momento del riscatto.

Intanto permangono lo stallo e il fastidio sul fronte Tessmann: nessun passo avanti, il nodo commissioni sta diventando un ostacolo non di poco conto. Sull'argomento la Fiorentina è rigidissima per volere di Rocco Commisso, spiega il quotidiano: il club viola non farà altri passi avanti di fronte alla richiesta di 2 milioni su un'operazione da 6 milioni complessivi.