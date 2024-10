NAZIONE, Gudmundsson out cinque settimane: il punto

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

La Nazione quantifica in cinque settimane di stop quanto dovrà stare fermo Albert Gudmundsson dopo la lesione al bicipite femorale della coscia destra. La Fiorentina ha rilasciato un comunicato stringato che però non lascia spazio a troppi dubbi: Gud si perderà la Nazionale e punta il Como dopo la sosta. Secondo il quotidiano il numero 10 dovrebbe essere già a disposizione per il 24 novembre, tra un mese esatto, altrimenti potrebbe rinviare il suo ritorno in campo il 1° dicembre, in occasione della super sfida del Franchi contro l'Inter.