NAZIONE, Fiorentina da riaccendere: ora si gioca il futuro

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Lo scialbo pareggio per 0-0 maturato in Repubblica Ceca lancia un chiaro allarme, si legge questa mattina sulle colonne de La Nazione, ossia che i viola mancano di atteggiamento, carattere e concretezza. Adesso per i viola ci saranno due settimane in cui la squadra si gioca tutto. Ci sarà da onorare il campionato battendo Genoa e Salernitana, da ravvivare la Conference eliminando il Viktoria per raggiungere le semifinali e da compiere l’impresa di raggiungere la finale di Coppa Italia contro un’Atalanta che fa paura. Una serie di obiettivi che si possono raggiungere, scrive il quotidiano, solo voltando pagina rispetto a quanto visto giovedì sera.

Difficile capire cosa possa essere successo a Plzen, dove ci saremmo aspettati una Fiorentina arrembante pronta a mettere all’angolo fin da subito un’avversaria non certo irresistibile. Eppure così non è stato e il contributo mancante è stato soprattutto di quei giocatori che, in teoria, avrebbero dovuto dare qualcosa in più. Anche a livello mentale, non è sembrata la stessa squadra ammirata per tante volte. Come se la spinta propulsiva delle corsie esterne di Nico e Sottil e le idee di Mandragora e Beltran non funzionassero e avesse portato una sorta di apatìa caratteriale con cui la Fiorentina ha finito spesso per fare i conti e poi si è fatta del male.