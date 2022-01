NAZIONE, Ecco Cabral, domani le visite mediche?

La Nazione, stamani, si sofferma su colui che con ogni probabilità sarà l’erede di Dusan Vlahovic, Arthur Cabral. Pure in Svizzera sono certi che a breve farà il suo arrivo in Italia - si legge - Al Basilea andranno più o meno 16 milioni di euro, tra base fissa e bonus, mentre il calciatore firmerà, salvo sorprese, un contratto fino al 2026, con un ingaggio da 1,7 milioni per la prima stagione. Cabral, pur non essendo stato l’unico profilo studiato a fondo, ha convinto per il feeling con il gol mostrato nel tempo. Le visite mediche sono previste tra domani e sabato, comunque entro il fine settimana, in modo da permettere al giocatore di unirsi subito al resto del gruppo, conoscendo il prima possibile anche il nuovo allenatore.