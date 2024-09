NAZIONE, Domenica con la Lazio obiettivo 20mila presenze

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Sono due - scrive la Nazione - gli obiettivi che a pochi giorni dalla sfida con la Lazio si è prefissata la Fiorentina: centrare la prima vittoria in stagione (l’assoluta priorità ovviamente, visto che i tre punti in assoluto mancano ormai dal recupero dell’ultima giornata della scorsa Serie A) e ottenere il momentaneo record di spettatori allo stadio Franchi in occasione di quello che, dopo tre sfide dall’appeal non travolgente, sarà il primo big match che l’impianto di Campo di Marte.

La situazione dello stadio Artemio Franchi è ben nota, con una capienza ridotta (a causa dei lavori di ristrutturazione) quasi del 50%. Non sarà sold out, fissato a 24mila spettatori, ma con una base di 12mila abbonati e con una prevendita che sale spedita, ad oggi sono previsti 18mila spettatori, con la speranza che il dato salga nei prossimi giorni.