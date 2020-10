NAZIONE, Commisso rientra in USA. Resiste Iachini

La Nazione di oggi fa il punto sulla Fiorentina, alla vigilia di due trasferte consecutive in campionato: prima la Roma, poi il Parma. Lontano da casa, parlano i numeri, Iachini raccoglie più punti rispetto a quanto accade tra le mura amiche, e questa può essere l'occasione per invertire una tendenza che lo vede al centro delle critiche, ma comunque confermato da Rocco Commisso. Ieri mattina, anche per timore di rimanere impigliato nelle restrizioni causate dal Covid, il presidente viola è ripartito verso gli USA. Intanto sullo sfondo c'è anche la questione Sarri, che viene descritto come vicino alla risoluzione contrattuale con la Juventus, ma col quale ancora non c'è stato alcun contatto. Per il momento, dunque, Iachini resiste.