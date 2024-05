NAZIONE, Comincia l'esodo viola: le informazioni utili

FirenzeViola.it

Con due pagine dedicate alle esigenze dei tanti (più di 9mila) tifosi viola in partenza per Atene, la Nazione fa il punto sull'organizzazione della trasferta greca. La maggior parte dei tifosi si muoverà domani, anche se alcuni sono già partiti nelle scorse ore. La capitale greca offrirà ai visitatori e agli abitanti della città una vera e propria festa del calcio con numerose attività e un programma ricco di appuntamenti. Il Fan Festival della Uefa Europa Conference League sarà allestito in Piazza Kotzia, di fronte al Municipio di Atene.Nel campo a cinque allestito in piazza ci sarà un fitto programma di appuntamenti, tra cui una partita tra le Legends 2004 e i bambini della Uefa Foundation del calcio greco che si terrà mercoledì 15. I tifosi viola inoltre potranno scattare una foto con il trofeo, partecipare a una serie di giochi e attività interattive, mentre i dj locali intratterranno i tifosi dal palco con djset in entrambi i giorni.

E per quanto riguarda altre informazioni utili, la Uefa ha comunicato che sarà necessario - chiaramente - essere forniti di un documento d’identità originale. Per accedere allo stadio si potranno indossare solo maglie di Olympiakos e Fiorentina (o con i colori sociali dei due club), non saranno ammesse nell’impianto borse di dimensioni superiori al formato A4 (chi dovesse averne una di misure più grandi potrà sfruttare il servizio di custodia presente nella Fan Zone e ritirarla a fine partita), mentre sarà possibile portare un piccolo power bank, non più grande del proprio telefono cellulare. All’interno dello stadio non sarà consentito fumare, nemmeno sigarette elettroniche e tabacco riscaldabile.Ai tifosi delle due squadre è poi dedicata una Fan Zone (dove si potrà accedere solo con il biglietto dello stadio). Quelli dell’Olympiakos si ritroveranno al Sef, lo Stadio della Pace e dell’Amicizia situato proprio al Pireo. Il meeting point riservato ai tifosi della Fiorentina è invece collocato all’Oaka, il complesso sportivo olimpico a nord della città.