NAZIONE, Brodino senza gioco: nuovo passo indietro

Due rigori come minimo discutibili, un Verona formato muraglia cinese e una Fiorentina ancora una volta a corto di guizzi e idee. La Nazione, stamani in edicola, legge così la sfida giocata ieri dalla squadra di Prandelli al Franchi, che lascia i viola in una classifica troppo vicina al baratro della retrocessione. Quello contro l'Hellas - si legge - è stato un nuovo passo indietro. La sfida si è consumata tutta, o quasi, dopo i due penalty che proprio non esistevano. La Fiorentina ha portato a casa con sé un brodino, ma non può fare a meno di aspettare con ansia le partite di oggi e tifare contro Genoa e Torino, che in caso di vittoria arriverebbero a farsi sotto in modo preoccupante.