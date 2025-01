NAZIONE, Attacco, il piano C della Fiorentina è Ngonge

FirenzeViola.it

È Cyril Ngonge l'ultimo nome che ha sondato la Fiorentina per rafforzare i suoi esterni d'attacco. Dopo aver visto naufragare il piano per Luiz Henrique, gli uomini mercato viola sono tornati a tastare il terreno per il giocatore del Napoli, già cercato nelle recenti sessioni di mercato, quando vestiva ancora la maglia del Verona. Come riporta La Nazione, oggi in edicola, se la pista che porta a Man del Parma dovesse continuare a non sbloccarsi, la Fiorentina potrebbe intavolare una trattativa coi partenopei per l'ex Hellas, sempre gradito a Pradè e Goretti. Al momento resta solo un'idea.