LA NAZIONE, Che emozioni alla festa del Viola Park

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Come riportato questa mattina da La Nazione il Viola Park nel corso del suo primo anno di vita è diventato una realtà di cui ormai la Fiorentina non può più fare a meno. Lo si è percepito anche ieri, quando dentro il centro sportivo più grande e moderno d'Italia si è radunato tutto il settore giovanile del club gigliato, maschile e femminile. Occasione, appunto, il primo compleanno della struttura, inaugurata con un Grand Opening l'11 ottobre del 2023 alla presenza di tante celebrità del mondo dello sport e della politica sportiva interazionale.

Le immagini di Joe Barone in mezzo ai piccoli calciatori del settore giovanile della Fiorentina sono scorse sul maxischermo del Viola Park. Se Rocco e Catherine Commisso ne hanno permesso la realizzazione, il compianto direttore generale è stato il vero e proprio motore durante la fase di realizzazione e nei primi mesi di vita. Il suo ricordo è stato il filo conduttore della serata

Rocco e Catherine hanno seguito la festa da New York, lontani fisicamente ma vicini con il cuore ai loro ragazzi "Quando ho tempo prendo la golf car e faccio un giro da solo - spiega il presidente viola - La cosa che mi impressiona di più è che abbiamo costruito tutto in meno di due anni e mezzo. Joe Barone lavorava qui dodici ore al giorno e il fatto che non sia qui con noi mi fa molto male". Seduta al suo fianco c'è Catherine, un po' la mamma di tutti i ragazzi del Viola Park: "Il Viola Park è dedicato ai più giovani, ai loro genitori. E alle donne: è bellissimo vederle allenare Auguro a tutti di essere felici e di divertirsi". In mezzo al campo anche il dg Ferrari e Daniele Pradè, che ha spronato tutti a crederci.