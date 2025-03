Il Tirreno punta sull'Europa: piccole e fattore campo, la Viola ci crede

Sulle pagine odierne di sport, l'edizione del lunedì de Il Tirreno si concentra sulla corsa europea della Fiorentina, domandandosi se sia un traguardo più facilmente raggiungibile via campionato o attraverso una vittoria della Conference League: "Trabocchetti e false seconde file: ecco la corsa viola per l'Europa" è il titolo scelto dal quotidiano che poi evidenzia come le prossime gare contro Parma, Cagliari, Empoli e Venezia potrebbero sembrare abbordabili per fare tanti punti, esattamente come i match visto che è tra le mura amiche del Franchi che la Fiorentina riesce a dare il meglio di sé.