GAZZETTA, Viola da fermo: l'arma segreta della Fiorentina

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

La Gazzetta dello Sport evidenzia un dato che riguarda le reti segnate dalla Fiorentina in Serie A: 7 dei 9 gol messi a segno da Biraghi e i suoi nelle prime sette giornate arrivano da palle inattive. Indice di lavoro e preparazione, secondo la Gazzetta. Punizioni, angoli, rigori e, per ultimo, con la rete di Adli al Milan, rimesse laterali: Palladino sta traendo il massimo da tutte le situazioni codificate in campo.

Gli angoli poi sono da record: come scrive la rosea, la Fiorentina ha segnato più di tutte dai tiri dalla bandierina, 3 reti. Il quotidiano parla di veri e propri schemi realizzati, quantomeno per le due reti segnate a settembre col Monza (prima Cataldi per Kean e poi Adli per Gosens), più manovrato invece il gol di Martinez Quarta a Bergamo. C'è da aggiungere a questo elenco anche un altro guizzo di Quarta, nella gara d'andata di Conference contro la Puskas Akademia.