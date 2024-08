GAZZETTA, Viola: col Montpellier brilla il gioco d'attacco

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

"Due gol, molte occasioni e la vittoria per 2-1", apre così oggi La Gazzetta dello Sport le sue pagine dedicate ai temi di casa Fiorentina. La formazione di Palladino sta prendendo la forma voluta dal suo allenatore nonostante le tante assenze e una rosa ancora da finire di costruire. Il sistema di gioco ormai è sicuro, il 3-4-2-1, con uno stile di gioco molto più verticale rispetto a quello del suo predecessore Vincenzo Italiano. Davanti l'ex tecnico del Monza vuole sempre coinvolti nella manovra i due esterni d'attacco che devono cercare di combinare con il riferimento offensivo, Moise Kean. Due trequartisti che ieri sono stati dall'inizio Sottil e Ikonè. Il francese, destinato a lasciare Firenze, ieri è andato a segno con un colpo di tacco e sta provando a convincere Palladino. La rete del definitivo 2-1, dopo il momentaneo pareggio francese con Suleiman, l'ha segnata Alessandro Bianco.

Tra i calciatori apparsi maggiormente coinvolti nel gioco sicuramente Moise Kean che, nonostante non sia riuscito a segnare, ha dimostrato tutta la sua voglia di tornare ad essere protagonista. La Fiorentina rimane comunque una formazione in fase di costruzione con meccanismi ancora da oliare bene e con tanti calciatori, in attesa del mercato, adattati in altre posizioni come Barak in mediana. Inoltre dei tre nuovi innesti ieri sera in campo c'è stato solo Kean visto che Pongracic era in tribuna a scopo precauzionale per un lieve problema accusato contro l'Hull City e Colpani è rimasto tutti e 90 i minuti di gioco in panchina. Per l'ex Monza sarà probabilmente questa sera a Grosseto l'occasione giusta per debuttare.