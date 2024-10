GAZZETTA, Svizzera porta bene. Viola dietro solo al Chelsea

FirenzeViola.it

Anche La Gazzetta dello Sport analizza la vittoria della Fiorentina in casa del San Gallo, affermando che la Svizzera porta bene ai colori viola. E Ikoné non aveva mai segnato una doppietta in carriera da pro. È la sintesi dal Kybunpark di San Gallo, vicino al confine tedesco. La Fiorentina passa 4-2, 5° successo in Svizzera in 7 gare (e altri 2 pari), si sblocca la sua ala destra francese (era ora!), torna a casa con 6 punti e il 2° posto nel gruppone di Conference, dietro solo alla corazzata Chelsea, per un gol di differenza. E infila il 4° successo di fila in tutte le competizioni, come non succedeva dal marzo 2023.

La Rosea sottolinea anche come l'organico della Viola valga 250 milioni, quello svizzero 25. Così nella ripresa si vede un'altra squadra e arriva la prima doppietta da pro per Ikoné, che ne fece una nel 2017 ma nella seconda squadra del Montpellier in quinta serie. Infine al 48’ il 4-2 del subentrato Gosens che chiude la contesa e allunga la striscia vincente messa in atto dagli uomini di Palladino.