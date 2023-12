GAZZETTA, Spazio alle seconde linee: torna Barak

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023 @fdlcom

"Il primo posto passa da Barak, Parisi e Lopez". Lo scrive la Gazzetta dello Sport nel titolo dedicato al match di stasera contro il Ferencvaros. La Fiorentina è chiamata a non perdere per assicurarsi la vetta del girone e scongiurare i playoff di febbraio. Per farlo, Vincenzo Italiano si affiderà a chi finora ha convinto di meno.

Su tutti tre nomi, Fabiano Parisi, Maxime Lopez e Antonin Barak. Il primo, complice la squalifica di Biraghi, tornerà sulla fascia di competenza, la sinistra; per Maxime il compito di sostituire in mezzo al campo un Arthur non al meglio e non convocato; Barak avrà invece l'arduo compito di non far rimpiangere Bonaventura (anche lui non convocato come Arthur perché non al 100%).