Dall'Inghilterra, il Chelsea si inserisce per Alajbegovic: pronti più di 30 milioni di euro

Dall'Inghilterra, il Chelsea si inserisce per Alajbegovic: pronti più di 30 milioni di euroFirenzeViola.it
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di Redazione FV
Alajbegovic è uno degli obiettivi della Fiorentina per l'attacco da consegnare a Grosso ma il Chelsea è pronto a fare la voce grossa

Kerim Alajbegovic è uno dei nomi circolati negli ultimi giorni per l'attacco della Fiorentina, ma secondo quanto riportato dal Telegraph in Inghilterra, adesso sarebbe il Chelsea la squadra pronta a mettere le mani sul talento bosniaco. 

Dopo il lungo corteggiamento da parte dell'Atalanta, che si è fermato davanti al muro delle richieste esose del Bayer Leverkusen, ora sono i londinesi a capeggiare le pretendenti al gioiellino che ha condannato l'Italia a saltare il Mondiale che si è appena concluso. 

I Blues sarebbero pronti a investire più di 30 milioni di euro per portarlo alla corte di Xabi Alonso, una cifra ben diversa rispetto a quanto preventivato dagli altri club interessati. 