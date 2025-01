GAZZETTA, Italiano vuole Ikoné. Rifiutato il prestito secco

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024

"Italiano chiama Ikoné", si legge oggi tra i titoli interni de La Gazzetta dello Sport. I colleghi della Rosea lanciano così la notizia che vorrebbe il Bologna dell'ex tecnico viola sulle tracce di Jonathan Ikoné, per il quale avrebbe già chiesto un prestito secco rifiutato dalla Fiorentina, che vuole almeno l'obbligo di riscatto.

I felsinei hanno sondato il terreno per l'ex Lille assieme al Como e al Trabzonspor, ma la risposta della dirigenza di Commisso è stata la stessa per tutti: va bene il prestito ma in allegato deve esserci l’obbligo di riscatto - si legge -. La Viola spese 15 milioni per il francese e oggi il valore sarebbe sensibilmente abbassato, ma il sondaggio è stato fatto a livello esplorativo e col prestito: per questo la pista è complicata.