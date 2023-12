GAZZETTA, Ieri inguardabili, Italiano ha due grandi colpe

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023 @fdlcom

Dopo un primo tempo inguardabile, le correzioni di Vincenzo Italiano alla formazione nel secondo e la reazione dei giocatori, la Fiorentina conquista i quarti di finale di Coppa Italia. Davanti a un bellissimo baby Parma, che ha avuto soltanto il difetto di non chiudere la partita nel primo round, sottolinea La Gazzetta dello Sport.

La squadra di Serie A, per qualità, gioco e persino malizia sembrava proprio quella di Pecchia. La Fiorentina del primo tempo è stata, con tutta franchezza, inguardabile - si legge -. Ritmo lento, nessuna idea, centrocampisti inesistenti e difesa colabrodo, troppo lenta. Stavolta anche Italiano ha le sue colpe. Secondo la Rosea, questa Fiorentina non può giocare senza Arthur, Bonaventura e Gonzalez, e non può difendere così alta con due lentoni come Mina e Milenkovic.

Un titic e titoc noioso e irritante, che ha provocato i fischi dei tifosi, passaggi indietro e nessuno che si smarcava e Parma che appena riconquistava palla ripartiva a cento all’ora. Il primo round poteva finire 4-0, Christensen ne ha salvato uno su tiro a colpo sicuro di Circati. Un Parma da applausi, con la complicità della banda Italiano. Mentre nel secondo tempo le cose sono cambiate subito, nel senso che la Viola è diventata più solida dietro e cercava col brasiliano di costruire qualcosa, pur non riuscendo a prendere il possesso della partita. Alla fine sono arrivati i gol di Nzola e Sottil, che hanno premiato i viola.