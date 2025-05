Per Fagioli lo stesso ragionamento di Kean: permanenza ancora in bilico

In pochissimo tempo, dalle certezze che Raffaele Palladino si era portato dietro con l'annuncio del rinnovo del contratto si è passati ai dubbi su quella che sarà la Fiorentina del futuro. La Nazione oggi in edicola parla delle tante questioni in bilico che con l'uscita dalla Conference rischiano di essere ancora più ingarbugliate.

Capitolo Kean: con la conferma di Palladino, le chance di rivederlo in viola il prossimo anno erano schizzate alle stelle, ma senza la partecipazione a una coppa europea e con lo spettro della clausola il suo futuro è ancora in bilico. Discorso simile per giocatori come Adli, Colpani e soprattutto Fagioli. Questioni diverse quelle di Gudmundsson, sul cui riscatto la Fiorentina deve ancora ragionare, e De Gea che nonostante il rinnovo automatico non è scontato resti a Firenze. Senza Europa si complica tutto.