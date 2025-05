Striscione contro la Fiorentina esposto in Fi-Pi-Li dai tifosi del Pisa

Anche in giornate di grande festa come sono queste a Pisa e per il Pisa, i tifosi della squadra nerazzurra pronta a tornare in Serie A pensano alla Fiorentina. Come già accaduto in passato infatti, sulla Fi-Pi-Li, la superstrada che soprattutto nel weekend diventa meta per chi vuole andare verso il mare da Firenze, all'altezza di un cavalcavia è stato esposto uno striscione con scritto: "Che poi s'AvverA. Viola merda". Dopo aver già annunciato più volte come il pensiero più emozionante del tornare nella massima serie sia quello di poter rivivere il derby con la Fiorentina, i tifosi del Pisa continuano a mandare messaggi ai tifosi della Fiorentina.