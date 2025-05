Walter Sabatini sulla Serie A a 18 squadre: "Mi dispiacerebbe. Piazze importanti perderebbero la massima serie"

vedi letture

L'ex direttore sportivo tra le altre di Bologna e Roma Walter Sabatini ha rilasciato un'intervista al quotidiano torinese TuttoSport in cui ha toccato vari temi, dal campionato alle coppe europee. Sabatini si è espresso così riguardo alla possibilità di vedere prossimamente la Serie A a 18 squadre come la Bundesliga o Ligue1: "A livello logistico sarebbe una scelta corretta, ma ridurre di due unità le squadre di A mi dispiacerebbe molto. Piazze importanti perderebbero la massima serie. Io sono come Papa Francesco, dalla parte degli ultimi".