A Venezia senza Kean? La statistica. Pronti Gudmundsson-Beltran

Oggi pomeriggio si conoscerà la verità sulla presenza di Moise Kean a Venezia. Come riporta La Gazzetta dello Sport oggi in edicola, la presenza dell'attaccante per la prossima trasferta della Fiorentina resta in forte dubbio. In caso di assenza è possibile che venga diramato un report dopo che Kean ha avvertito un fastidio nell'ultima azione della gara di Conference League contro il Betis giovedì scorso. L'ipotesi più accreditata al momento è quella di vedere Gudmundsson-Beltran in laguna, perché Zaniolo è squalificato. I viola hanno comunque vinto 5 partite su 6 senza Kean, con cinque marcatori diversi.