Richardson, Ndour e Moreno: dal Venezia al futuro, la loro situazione

vedi letture

La Gazzetta dello Sport oggi in edicola si concentra su due giocatori della Fiorentina che probabilmente avranno spazio a Venezia ma sul cui futuro è ancora da decidere, nonostante siano tra i pochi giocatori non in prestito: Richardson e Ndour. Il centrocampista marocchino aveva detto di voler restare a Firenze anche la prossima stagione ma la Fiorentina dovrà valutare se farlo crescere oppure se può essere utile un anno di prestito. Per quanto riguarda Ndour, il classe 2004 arrivato a gennaio per 5 milioni di euro più il 50% della futura rivendita, ha già fatto le sue esperienze formative all'estero: anche per lui dipenderà dalle occasioni estive e da come sarà disegnato il centrocampo della prossima Fiorentina.

A Venezia infine ci sarà l'occasione anche in difesa per un altro giovane come Mati Moreno: ha evidenziato necessità di crescita in Italia ma anche disponibilità nell'adattarsi. Tutti e tre questi giocatori sperano in una maglia da titolare in laguna.