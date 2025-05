Fiorentina senza pace. Kean a rischio forfait per il Venezia: la situazione

La Fiorentina è senza pace e rischia fortemente di dover affrontare il Venezia senza il suo bomber, Moise Kean. Come riporta il Corriere Fiorentino oggi, Moise ha lavorato a parte nella giornata di ieri ed è in forte dubbio per la trasferta che vedrà la squadra di Palladino protagonista in Laguna domani alle 18:30. Non è un bel periodo per Kean, reduce da problemi personali che lo hanno tenuto lontano dal gruppo per una settimana circa, e comunque alla ricerca del gol da più di un mese, da quando cioè trovo l’ultima rete in Serie A, a San Siro contro il Milan. Le speranze che l'attaccante possa farcela per Venezia sono in ribasso.

Pronti dunque Beltran e Gudmundsson, che almeno in campionato erano riusciti a sostituire Kean con discreti risultati nelle due partite saltate dal numero 20 per problemi personali. Palladino non ha molte alternative vista la squalifica di Zaniolo, con il solo Colpani tra le novità dell’ultima uscita che non sarebbe comunque schierabile nel ruolo di Kean e il giovane Caprini fin qui praticamente mai utilizzato.