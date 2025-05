Quando si saprà l'orario di Fiorentina-Bologna di domenica prossima

Solo martedì si consocerà l'orario di Fiorentina-Bologna. Come riporta stamani La Nazione infatti, quando la giornata in corso della serie A si sarà chiusa (Atalanta-Roma di domani è l’ultima sfida), allora si conoscerà l’orario delle partite di domenica prossima. La Lega, dopo aver ufficializzato che la penultima di A sarà tutta in campo nella stessa giornata, suddividerà i match per la contemporanità in blocchi con partite che saranno decisive per gli stessi obiettivi (scudetto, Champions-Europa, retrocessioni).