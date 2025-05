Zaniolo, la pazienza è finita. Dopo l'Udinese tornerà al Galatasaray

vedi letture

Tre anni dopo aver deciso una finale di Conference League, per Nicolò Zaniolo il mondo è completamente cambiato. Ne scrive il Corriere dello Sport - Stadio commentando le ultime settimane del giocatore ex Roma a Firenze, concluse con tutta probabilità con il numero "zero" alla voce palloni toccati contro il Betis in poco più di 15 minuti. La squalifica in campionato lo terrà lontano dal campo per le prossime due partite ma è difficile pensare che possa giocare all'ultima con l'Udinese, quando o sarà comunque troppo tardi per lasciare il segno. Le sue occasioni - non troppe - le ha avute: tredici gare col giglio sul petto, quattro da titolare, per un totale di 462’.

Firenze poteva essere la sua oasi felice, si è confermata l'ennesimo specchio sul cui rifl esso appare un calciatore ormai irriconoscibile. Nel complesso, l'operazione-Zaniolo (con 3,2 milioni di prestito oneroso) poteva arrivare a costare quasi 19 milioni. Cifre che, confrontate col rendimento, non lasciano spazio a rifl essioni e neanche a nessun tipo di trattativa per ridimensionare le richieste del Galatasaray. Il classe '99 tornerà in Turchia dopo aver cestinato la doppia chance con Atalanta e Fiorentina in attesa, chissà, di un'altra possibilità dall'Italia.