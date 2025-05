Tutti alla Fiorentina credono in 9 punti. Dal Venezia a Venezia, tutto è cambiato

La Fiorentina deve giocare ancora tre finali. L'edizione di Firenze di Repubblica parla dello stato d'animo con cui i giocatori viola stanno preparando la trasferta contro il Venezia che dal canto suo vorrà portare a casa punti fondamentali per la permanenza in Serie A. All'andata era una Fiorentina totalmente diversa, con Terracciano in porta e Amrabat a centrocampo a supporto di Barak e Kouame.

Tutto è cambiato, anche se la squadra viola si porta dietro la delusione dell'eliminazione dalla Conference League. Il quotidiano però scrive che all’interno dello spogliatoio ogni elemento crede alla possibilità di conquistare nove punti e così sperare nel balzo in mezzo al gruppo che conta. Anche se non ci dovesse essere Kean, e con i cognomi delle madri sulle maglie per festeggiare la feste della mamma, Palladino e la sua Fiorentina vogliono ripartire con tre punti in laguna.